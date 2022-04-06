新北市李姓男子因利用公司採購業務機會，向廠商索取回扣，檢察官聲請沒收李男犯罪所得4505萬元，查扣李妻名下位於新北市新店區「玉上園」豪宅；法務部行政執行署台北分署訂下周二（12日）第三次拍賣，底價為3532萬8000元。

台北分署表示，豪宅位處新店正核心，鄰近捷運七張站及大型購物中心，生活機能佳。豪宅位在第26層，視野遼闊，主建物及陽台、雨遮面積合計54.35坪，共有部分面積約39.23坪，內含2個停車位，為無人居住毛胚屋。

台北分署說，「玉上園」豪宅產權清楚，為拍定後點交的優質物件，本次為第3次拍賣，底價下殺至3532萬8000元，低於市場行情，另下周二還有18筆土地將同步拍賣。

至於下周二拍賣的動產部分，有玉泉清酒、公賣局米酒頭、玉泉特級紅露酒、公賣局紅標純米酒、玉尊威士忌，還有2007年8月出廠的黑灰色福特六和ESCAPE休旅車及隆銓公司股份。