廖老大團隊今日於台中實測0到400公尺加速跑出8.72秒的佳績，打破大陸網紅的紀錄，引起網友好奇「8.72秒就竟是什麼概念？」（翻攝自PTT）

台灣賽車教父廖志賢「廖老大」與大陸抖音網紅「HG杰爺」杰尼龜，較勁0到400公尺加速（零四），今（6日）於台中風車大道跑出8.72秒的佳績，打破杰尼龜的成績。有網友在PTT上形容，廖老大在爛場地跑贏杰尼龜，就如同坐在椅上練腹肌，真的很強。

廖老大團隊6日在台中風車大道實測零四獲得佳績。圖左起為廖志賢、駕駛「打龜號」的車手郭國信及此次改裝的靈魂人物林大安。（圖／中央社提供）

廖老大D2團隊6日在台中港進行直線加速拍攝，吸引許多民眾到場觀看。（圖／中央社提供）

廖老大團隊今帶著「打龜號」抵達台中風車大道，由職業車手郭國信擔任駕駛，進行零四3次實測，過程透過廖老大臉書全程直播，吸引近6萬人直播共襄盛舉，最終以第2次實測8.72秒為最佳紀錄，成功超越杰尼龜的8.93秒，儘管沒能超越亞洲紀錄8.62秒，廖老大也說，希望能再給他2個月，讓他重新挑戰。

廖老大指出，台中風車大道位處高美濕地，容易產生側風，外加道路設有減速用的跳動路面，但仍於今日跑出零四8.72秒的佳績，讓他相當歡喜且高聲呼喊「台灣有快車」、「台灣汽車工業不輸人」。

熱血的實測賽況也引起網友熱烈討論，就有網友在論壇《PTT》發文指出，「剛才D2的TTRS在風車大道跑出8.72秒，幹掉傑尼龜的作弊紀錄8.93。有沒有8.72是什麼概念的八卦？」

文章曝光後，不少網友留言回應，「有夠猛」、「這場地都能跑出這成績，如果專業場地應該更快」、「場地爛還跑贏，賴皮龜洗洗睡」、「坐在椅子上就能練腹肌的概念」、「這麼爛的地還可以跑這樣真的強」、「撞到會整個人扁掉的概念」、「很拚的紀錄，爛路側風，台灣沒賽車場測」。

這場賽事起於大陸抖音網紅「HG杰爺」杰尼龜嗆台灣沒快車，廖老大為此斥資500萬元，以奧迪TT RS改造為「打龜號」， 3月17日在彰化進行0到100公尺直線加速測試跑出2.16秒，原本一度訂於麗寶賽車場實測卻破局，後在立法委員莊競程、台中市議員江肇國與曾朝榮的協助下，最終於4月6日在台中風車大道進行0至400公尺賽車直線加速拍攝。