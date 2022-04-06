隨著時間邁入鳳梨主產季，為確保鳳梨外銷品質及農民收益，農委會已要求貿易業者，在日本市場的通路零售價每公斤不得低於300日圓，否則將不予補助海外拓銷獎勵經費。

根據111年台灣鳳梨海外拓銷獎勵計畫作業規範指出，歐美澳地區國家空運每公斤70元、海運每公斤15元；中東地區國家空運及海運每公斤10元；日本空運及海運每公斤8元；香港空運及海運每公斤4元；其他地區空運及海運每公斤6元。使用棧板者，每公斤再增加2元。

農委會國際處長林家榮表示，為了確保鳳梨外銷品質及農民收益，已請外銷業者在報關日(含)的3天前辦理出口登記，並要求由外銷供果園供貨，為避免外銷業者在日本市場有低價惡意競爭或銷售品質不佳果品的情形，要求在日本市場的通路零售價每公斤不得低於300日圓，否則將不予補助海外拓銷獎勵經費。

至於如何稽查？林家榮指出，會請外貿協會同仁、通路業者協助監督，若有通報得知業者惡意削價競爭會進一步查證，雖然不會每顆都去查，但希望業者和通路合作，以維護台灣鳳梨的形象及聲譽。

此外，針對近來部分日本進口商反映台灣鳳梨燻蒸比率增加，尤其還遭日方檢出害蟲，林家榮表示，將加強包裝廠和田間管理設施，比如噴槍噴介殼蟲的集塵設備、使用格網把相關作業場域來隔離，但因為介殼蟲不是由棧板而來，包裝廠夜間點燈趕工，最可能原因是具趨光性的飛蛾躲藏到木棧板，因此被才檢出。

有外銷業者指出，鳳梨價格和大小有關，賣到日本的鳳梨每顆約500-700日圓，折合台幣每顆170元以上，和台灣比貴了一些，而削價競爭勢必打壞台灣鳳梨名聲，不予核發外銷獎勵。

該業者說，燻蒸價格高，加上中國大陸仍持續暫停我鳳梨輸入，假如再被日本檢出害蟲，加上海運延宕，日後銷日恐面臨困難。