台股乏力大跌百餘點，生醫族群個股題材豐富，上市櫃生醫指數齊揚，成為盤面的多頭人氣焦點。隨著台灣確診病例數狂增，檢測族群率先喊衝，亞諾法(4133)鎖在漲停板52.9元，泰博(4736)、圓點奈米(6797)、寶齡富錦(1760)漲幅落在7~8%不等；逸達(6576)前列腺癌新藥在美上市，股價漲逾3%；仁新(6696)子公司送件申請在美上市，漲幅在4%以上。

台灣本土疫情開始升溫確診病例數大增，檢測快篩需求可望進一步成長，檢測族群成為多頭資金的新寵兒，短線股價表現強勢。泰博目前快篩試劑在台灣市面通路的市占率逾7成，現在台灣各地的檢測需求量大增，企業又有急單，法人看好泰博3、4月營收表現。

仁新重要子公司Belite Bio,Inc向美國證券交易委員會遞件申請在那斯達克掛牌上市。並揭露LBS-008針對斯特格病變青少年病患之澳洲及台灣第一b/二期臨床試驗的二期部分六個月數據，呈現正向改善。

若Belite Bio,Inc特別股股東全數行使轉換為普通股，仁新持有Belite Bio,Inc 76.97%。若再假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為普通股，公司對Belite Bio,Inc的持股比例將稀釋為69.37%。