38歲的南韓人氣YouTuber「李根大尉」（이근대위）過去曾是海軍特戰隊（UDT）一員，因經常在網路上分享作戰及軍事相關資訊而吸引超過76萬名粉絲追蹤。烏俄戰爭爆發後，李根大尉不顧南韓政府反對毅然決然投入戰事加入義勇軍，一度還傳出他戰死異地、在波蘭境內拍攝影片等假消息，直到近日烏克蘭領土防衛國際軍團發言人接受採訪時，才曝光他的真實現況。

根據韓國《中央日報》、《JTBC News》等媒體的報導，烏克蘭領土防衛國際軍團（International Legion of Territorial Defense of Ukraine）發言人達米安馬格魯（Damien Magrou）日前接受記者視訊專訪時，透露目前烏克蘭境內已將有意願加入義勇軍的韓國軍人配置在戰場前線，他們正在履行各項作戰任務，包含狙擊手、反戰車作戰、發射手榴彈、軍醫官等任務。接著馬格魯也證實，李根大尉日前在IG上所公開的作戰照是真的，而且那張照片是與他們商議過才上傳，直接破除李根大尉逃走的傳言。

馬格魯還透露，目前國際義勇軍團中只接受作戰經驗豐富的外籍人士加入，因為如果沒有任何軍事訓練就加入的話，軍團會耗費更多的金錢與人力、時間來訓練，而現在戰事吃緊根本沒有餘力去做這些事情，因此他強調，若是毫無作戰經驗又想幫忙烏克蘭的人，可以考慮透過物資或金錢來協助，千萬別直接來烏克蘭。