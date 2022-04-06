美麗華高爾夫球場去年透過《企業併購法》，以企業分割為由解雇多名工會幹部，導致美麗華工會發動長達 105 天的罷工。勞團呼籲，應跨部會研討修法保障勞工權益，不要再有下一個美麗華。

現行企併法規定，新舊雇主商議留用與否後，僅需以書面通知被留用勞工新的勞動契約，卻未保障該契約必須保障勞工原本勞動條件。工會強調，對於勞工工作權保障，並不僅限於留用與否，更重要的是原勞動條件得以受到完整保障，避免雇主濫用企併法解雇勞工，或降低勞動條件，使得勞工被迫選擇離開，建議應修訂企併法規定，要求新雇主應概括承受原勞動契約內容，避免勞工權益受損。

此外，現行企併法，雇主不但可以先片面決定勞工去留，並只需要在併購基準日 30 日前個別書面通知勞工即可，而勞工卻要在 10日內決定是否願意留用，導致勞工在對於公司併購資訊不完整、沒有任何協商機制的情況下，被迫接受雇主片面的決定。

桃市產總主張，應修訂企併法，賦予被企業併購勞工對等資訊權，以及強化集體協商權，強制雇主應於「董事會決議」併購後，同步公告所屬勞工必要資訊，並要求新舊雇主限期啟動勞資協商，事業單位有工會者由工會協商，無工會者由勞資會議勞方代表進行協商，促進企業併購過程中勞資互信基礎，有效達成「企業彈性兼具勞工權益保障」落實。