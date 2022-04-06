打造運動城市，新北市體育處表示，4年來投入20億，硬體部分年底預計運動天幕將達28處，另外還有13處運動據點完工，並改造12處運動場館，軟體則從學校體育三級培訓機制，並增加規律運動人口，另外也增加職業城市隊，創造地方光榮感。

新北市體育處長洪玉玲今在市政會議專題報告「我的新北市我的運動城市」指出，新北在硬體上提供多元友善運動環境，還有提供身障朋友與年輕族群使用的多元運動空間。

新北市長侯友宜表示，運動不只是運動，已是市民生活一部分，新北市有16座國民運動中心，全國數量最多，針對銀髮族提供公益時段免費使用，女性族群也有專屬運動空間、專屬課程、專屬運動日，在寒暑假開設育樂營，滿足全齡運動需求。

針對在人口數多的行政區如板橋、新莊，規畫設置第2座運動中心，還要開發活用更多運動空間，例如街舞、滑板等年輕人喜愛的運動，以擴大運動服務量能。

另在教育部分，則從學校體育扎根開始，落實每位學生至少學會一項運動技能，結合課後社團與寒暑假育樂營，從小培養運動興趣，再透過舉辦各大大小小不同類型的運動賽事與體驗推廣活動，還有定時地點的運動熱區，專業師資的巡迴運動指導團等，逐年增加規律運動人口。

侯友宜也說，近年新北與企業合作打造屬地主義的職業隊，包括以新莊棒球場主場的富邦悍將，新北國王、新北中信特攻，新北禾聯棒球隊、新北凱撒射箭隊、新北凱撒女壘隊等，結合企業與專業球團的資源，不僅選手運動生涯銜接更完善，從選手到球迷，整體帶動運動風氣，讓運動更貼近市民生活。

體育處說，運動從個人到產業，賽事更能促進國際交流，雙北成功爭取辦理2025壯年運動會，約將有100個國家，4萬名選手及與會者，預估將近有100億的觀光效益，已經進入籌備階段，不只體育單位投入，包括觀旅局、文化局、新聞局、衛生局等相關局處也將全力協助，運動結合旅遊行銷城市，透過賽會宣傳新北的人文特色、自然景觀，同時促進在地消費，創造運動經濟。