新竹縣6日新增11例新冠肺炎本土確診案例，分屬4個群聚來源，均為匡列居隔對象，其中台中婚宴延伸醫院群聚增加3例，柔術運動館群聚增加6例，另有新北市、屏東縣確診者之匡列居隔者各1人確診。柔術運動館群聚中有2名十興國小學生、2名橡樹補習班外籍教師確診，十興國小和橡樹補習班停課10天，６日十興全校2062人、橡樹約200人全面採檢，相關足跡已陸續完成消毒，疫調持續進行。

台中婚宴延伸醫院群聚案6日新增的3例確診分別為案25169（護理佐理員）、案25254（病患）和案25255（病患），均在日前護理師案23409確診時即匡列居家隔離，醫院持續高頻率採檢，5日陰轉陽，醫院全院862人匡列採檢已完成，陸續找出陽性個案，持續落實感染管控措施。醫院累計31人確診，包含1名護理師、1名護理佐理員，和29名病患。

新竹市案24610、桃園市案24605群聚延伸柔術運動館群聚案新增6例確診，分別為案25164、案25166、案25168、案25167、案25165和案25253，均在匡列居隔中，年齡分布9-49歲，CT值20.19-28.67間。

案25164和案25166為十興國小學生，4月2日晚上曾至黑帶忍者運動館聚會用餐，與竹市案24610、案24605接觸，衛生局獲報即通知消毒，並匡列同聚會18位居家隔離。

十興國小全校停課10天，6日由大安醫院醫護進駐校園全校2062人採檢PCR。案25165和案25253為橡樹補習班外籍教師，同樣在4月2日參加運動館聚會用餐，補習班6日起停課10天，幼兒園預防性停課1天，全校PCR採檢約200人。案25168為案25164和案25166的家長，案25167為運動館友人，同樣匡列居隔中確診。

另外，案25252為新北市家庭群聚案延伸，是新北市案25155的非同住家屬，5日發燒身體痠痛，採檢陽性確診，CT值23.7，足跡已通知消毒、疫調採檢匡列中。案25170為案24328同住女兒，感染來源為屏東縣案24016非同住家人，她在案24328確診時匡列居隔，居隔期間陰轉陽。