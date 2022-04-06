成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢在直播批評，曾在他的健身俱樂部擔任健身教練的網紅「艾瑪」「背骨」，又在其他健身房性騷擾男教練而遭開除，「艾瑪」不滿名譽受損提告求償30萬元，新北地院審理後，日前判館長須賠償10萬元，仍可上訴。

批網紅艾瑪「背骨」還性騷男教練 館長挨告判賠10萬(本報資料照片)

2019年間，健身網紅「艾瑪」指控在館長開的成吉思汗任職，每天上班前2小時特訓，後面8小時掃地，被當清潔工使喚，此舉引發館長不滿，在直播爆料她離職後到知名連鎖健身房，卻因「性騷擾男教練」被炒魷魚，「她一直調侃，用言語，然後去摸人家，人家男教練，一樣是教練，人家男教練有女朋友，所以就產生出了這個，人家告她性騷擾。健身房之後就把她開除掉」、「在我們這邊是這樣離職的嘛，背骨嘛，然後在之後也因為發生性騷擾事件被開除的嘛！」

「艾瑪」得知後錄製影片反擊，認為自己是被男教練言語性騷擾，主管未積極處理而離職，事後也有向新北市政府勞工局申訴，卻被說成加害人，聲稱有若有人能證實館長說的話，就發1000份雞排，並提出告訴。

館長出庭辯稱，是依據艾瑪的IG貼文及其同事所述，才會認為對方因發生性騷擾事件而遭開除，況且她為健身教練，時常透過Facebook、Instagram等平台，以「Emma」、「艾瑪」作為藝名方式進行網路行銷，追蹤粉絲人數高達上萬人，健身教練是否有與健身會員發生「性騷擾」一案，屬「公共利益」事項。

法官認為，館長在直播時以「背骨」指控原告，具有抽象謾罵的性質，且依社會通念，客觀上顯屬對人辱罵負面用語，足以使人難堪、貶損他人在社會上人格地位評價，已侵害其名譽權，且也未提出事證證明原告有對男教練性騷擾，並因此遭人控告或被解僱，因此判決館長須賠償10萬元，可上訴。