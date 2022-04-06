蘋果官方日前釋出iOS 15.4.1更新版本，用來改善iOS 15.4推出後所衍生的續航力不足的問題，知名YouTuber「iAppleBytes」也透過實測檢視iOS 15.4.1版與iOS 15.4 版的差異，其中四款機型反而出現續航力變差的狀況，包括iPhone 13、iPhone 11、iPhone XR與第一代iPhone SE等四款手機。

從iAppleBytes拍攝的影片可以發現，經過兩種iOS版本的測試後，以iPhone 12 升級後的電力改善最為明顯，比過去增加18分鐘，此外，iPhone 6s、iPhone 7及iPhone 8等四款上市超過4年的型號，更新至iOS 15.4.1版後，續航力微幅提升在10分鐘內。

不過iPhone 13、iPhone 11、iPhone XR與第一代iPhone SE等四款機型，若更新至iOS 15.4.1版後，續航力反而有略微下滑的狀況，第二代iPhone SE則是此次實測中，續航時間保持一致的機型。

根據實測結果，iPhone 13是反而是更新後續航力衰退最多的機型，iOS 15.4版的續航力為8小時26分，但iOS 15.4.1版反而降至8小時00分，電力整整下滑近半小時，其次是iPhone 11的18分鐘、iPhone XR的16分鐘及iPhone SE的4分鐘。

蘋果在iOS 15.4.1 版本修補有關 AppleAVD 的安全性漏洞，還有3項主要更新，首先最重要的是解決電量消耗過快的問題，其次是修正助聽裝置在某些 App斷線的Bug，及盲文顯示沒有反應。