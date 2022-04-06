台灣人超愛吃保健食品，不少人從學生時期就開始吃B群。對此，營養師趙函穎則提醒說，B群千萬別亂吃，曾遇過一名30多歲的患者，睡醒後直接空腹吃B群配黑咖啡，結果5分鐘過後「急速胃痙攣」，肚子爆痛送醫治療。提醒大家把握服用B群的2個原則「不是越高劑量就越好」和「不要空腹吃」，否則可能會引發強烈的副作用。

營養師趙函穎近日在節目《醫師好辣》上分享，許多台灣人愛吃B群，覺得可幫助提振精神，但B群可不能亂吃，且不是劑量越高就越好，因為一般人服用B群後，約4小時就會被身體代謝掉，像是吃B群後尿液黃的狀況，多是隔幾個小時就會恢復，因此與其一次吃很高劑量，不如改成分次補充。

趙函穎也提醒大家不要空腹吃B群，許多人起床可能吞許多維他命配黑咖啡就去上班。而她曾遇過一位30多歲的女患者，對方沒吃早餐的習慣，某天早上睡醒覺得很疲勞，但又有很多工作要做，便想說可以吃B群提神，結果一口氣吞了3顆，又加上黑咖啡，導致她肚子就爆痛，且合併有噁心嘔吐的症狀，立刻去醫院檢查。

趙函穎透露，腸胃其實有人體一般標準的滲透壓，因此建議民眾選購B群的時候，可以注意下包裝上的標示，上面通常會標示每日食用劑量，因為如果在空腹情況下，吃到高滲透壓的濃縮B群或其他種類的維他命，有可能使身體發生痙攣與不舒服的狀況。

趙函穎也建議說，服用吃B群應該要分次補充，而且腸胃功能比較虛弱的人，最好是在飯後再吃，而許多天然食物中也含有維生素B，像是燕麥蛋黃、糙米和豬肉。