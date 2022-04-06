桃園市長鄭文燦6日主持市政會議，他表示，截至2月底，桃園人口數已達226萬9997人，較升格前增加21萬1669人，人口平均年齡約40.51歲，是6都中最年輕的城市。

受少子化、高齡化影響，去年全國總人口數減少18萬5922人的負成長狀態，鄭文燦說，桃園110年度仍成長3584人，是6都唯一人口數正成長的城市。去年桃園出生人數為2萬210人，死亡人數為1萬4158人，自然增加數有6052人。

此外，，依戶籍法規定，出境2年以上者應為遷出登記，尤其去年受疫情影響，代辦遷出國外人數有1萬5434人，為往年3至5倍，桃園去年遷入人數為10萬1473人，遷出人數為10萬3941人，減少2468人，呈現負成長的現象，首度社會增加呈現負成長，但若排除戶籍法原因，人口數依舊正成長。

鄭文燦提及，人口成長率不僅反映當前的施政績效，人口成長紅利也促進企業投資，現有許多移居家庭選擇桃園做為第1站，市府會持續將桃園打造為宜居宜業的城市。

民政局長陳靜航補充，據桃園市各區人口演變資料顯示，升格後人口數成長第1名為桃園區，增加4萬1481人，第2名是中壢區增加4萬1080人，第3名為八德區增加2萬8234人。若以人口增加幅度排行，龜山區17.44％、八德區15.56％及楊梅區2.44％。