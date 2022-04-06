投顧法人出具最新半導體產業報告，認為晶圓代工新產能遞延開出，將緩解2023年供給過剩疑慮，但總體風險升溫與科技業供應鏈庫存攀升，則使需求展望不確定性增加。對此雖維持台積電(2330)、聯電(2303)「增加持股」評等，但目標價分別下修至840元及63元。

台積電股價在2個月急跌19.3％後回穩，近期於575～602元區間震盪，今（6）日開低下跌2.38％至575元，截至午盤仍跌逾1.8％，三大法人上周買超7488張。聯電開低走跌3.97％至50.8元，截至午盤仍跌逾3.4％，三大法人上周合計賣超達2萬1644張。

投顧法人指出，據Gartner與Omdia預測，2022年全球PC、智慧手機與電視需求將分別達3.28億台、15.4億支與2.63億台，分別年減4％、年增7.2％及年減2.4％。但CAICT統計顯示，中國大陸智慧手機前2月出貨量年減達23％，顯示終端需求下檔風險已浮現。

隨著中國大陸疫情升溫、各地封城措施重現，投顧法人預計中國大陸智慧手機市場將持續衰退，且全球NB與PC代工業者對近期訂單亦趨於審慎，認為第二季庫存開始修正為意料中事，且因去年基期較高，將使PC相關IC應用修正幅度更為明顯。

而根據IDM廠與晶圓代工業者相關擴產新公告，市場預期晶圓代工新產能將於明年下半年底及2023年開出。然而，投顧法人認為由於設備交期較長，加上光學、零組件及IC供給吃緊、以及勞動力短缺問題，均將致使晶圓擴產進度延宕。

投顧法人預期，設備拉貨期延長將使2023年半導體供給增加受限，且近2年整體半導體產業資本支出經歷擴張後，2023年恐出現衰退，因此較不擔憂2023年晶圓代工產能供給過剩問題。不過，鑒於總體風險升溫與科技業供應鏈庫存攀升，需求展望不確定性增加。

不過，雖然中國大陸疫情封城與烏俄戰爭引發潛在庫存修正，帶來短期干擾，然就長期而言，全球半導體需求仍將持續受高速運算（HPC）與車用等新應用驅動，投顧法人認為台積電仍將是主要受惠者。

投顧法人預期， HPC與CPU將成為台積電明年下一個關鍵成長動能，主要得益於其高度多元化的客戶群，包括AMD、Apple、Intel、Nvidia與採用ARM架構的CPU，預計明年將取得全球CPU市場逾40％市占率。

考量IC設計業者利潤率可持續性風險漸增，投顧法人仍偏好龍頭晶圓代工業者，認為台積電不僅於先進製程領先同業，12吋與8吋成熟製程亦位居龍頭，持續看好公司2022年首季業績表現強勁，並可望在14日法說會中釋出正向展望。

然而，考量總體需求風險升溫，投顧法人調降台積電與聯電目標本益比，分別自30倍與14倍下修至25倍與12倍，基於今明2年每股盈餘預估平均，將台積電目標價自1020元下修至840元、聯電目標價自82元調降至63元。