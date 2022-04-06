中石化(1314)在烏俄戰事持續延燒下，CPL(己內醯胺)、AN丙烯(月青)等兩大石化產品線報價持續攀升，今除持續逆勢勁揚外，午盤過後就已經爆出逾48萬張的超大量，成交量居台股之冠，股價最高衝上14.25元。

有鑑於烏俄戰事持續膠著，俄羅斯為全球天然氣主要出口國，故使得天然氣報價居高不下，也使的氨報價價攀高到上千美元，在成本推升下，光是上周CPL報價就大漲7.46%，報價的上揚有利於中石化獲利表現，中石化繼上周五攻上漲停後，今持續展現強勁抗跌力道，盤中一度大漲5%，衝上14.25元，成交量更是大爆發，約13:00過後，成交量就衝上逾48萬張，相較上周五的18.8萬張，高達約2.5倍之多。除CPL外，因為由於俄羅斯同樣也是AN供應大國，每年AN出口量達20萬噸，隨著國際制裁發酵，也催化AN報價走揚。

中石化近年來一直為土地開發、石化產業雙主軸進行，以石化產業來說，中石化CPL合計年產能40萬噸，占營收比重63%，AN年產能22.4萬噸，營占比29%。