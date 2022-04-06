大S（徐熙媛）離婚106天後，上月8日閃電承認梅開二度和韓國前男友具俊曄結婚，由於她先斬後奏在韓國登記結婚後才告知家人，惹得S媽極度不爽，甚至揚言不見新女婿、也不再理會大S的事，掀起一波家庭戰爭。今(6日)媒體報導，小S已和新姊夫見面，求證小S是否S媽也在場？她鬆口承認，間接認了母親已經和新姊夫正式破冰。
上月大S宣布結婚後，S媽受訪便表示極其無奈，稱女兒天生叛逆，不僅這回結婚前沒先通知她，連上次跟汪小菲結婚她也是後來才知情，讓S媽氣得一度揚言不再管女兒，事後更意有所指地在臉書分享公雞打架的照片，寫下：「不要來強（搶）我的女兒、兒子、我啄死你」。
S媽受訪時更表示最氣的不是女兒閃婚，而是大S自己突然公開消息沒先跟她說，害她被媒體追殺，擺明就是在陷害自己的母親，「因為她不跟我講，媒體會覺得我都不說真話，你也知道我們一家人從來不說假話的」，但後來話鋒一轉，態度放軟稱：「畢竟是自己的孩子」，小S也透露S媽似乎已經氣消，以「應該吧」3字回應當下狀態。
稍早傳出小S已經和新姊夫見面，許雅鈞更表示有意找大S和具俊曄來家裡聚會，進一步求證小S跟姐夫吃飯時，S媽是否也在旁邊？她回應本報：「吃了吃了吃了，我媽也一併吃了。」證實媽媽和大S、具俊曄三人正式破冰。
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