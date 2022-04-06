行政院6日召開擴大防疫會議，因應本波疫情多為無症狀或輕症，決定規劃調整居家檢疫的條件，讓集檢所和防疫旅館的資源做更有效利用，由於疫苗接種是最重要的防線，也將持續提供民眾疫苗施打的便利性和接種誘因，以提高第三劑接種率。行政院長蘇貞昌表示，基於兼顧經濟與防疫，台灣採取穩健開放的防疫模式，讓民眾得以在不受嚴格管制下過正常生活，同時也在斟酌醫療量能下逐步調整各種防疫規定，讓真正需要收治的民眾得到醫療照護。今天會中針對近來疫情發展與國內醫療量能整備做討論。指揮中心表示，上周境外移入與確診數上升，除了邊境仍需要維持嚴管，也要密切觀察清明連假後的疫情發展。由於本波疫情99％均為無症狀或輕症，現行持續採取輕重症分流，讓重症與高齡確診者於醫院中診治、無症狀與輕症確診者於集中檢疫所和加強版防疫旅館隔離照護，讓醫療與收治量能維持餘裕。指揮中心指出，目前疫苗接種人口涵蓋率，第一劑為83.49％、第二劑為78.47％，若以符合追加劑接種資格者計算，追加劑接種率為75％，接種率雖不低，仍有努力空間。指揮中心強調，國內不僅收治量能足夠，目前的治療藥物與醫療物資也非常充足，但因應本波疫情多為無症狀或輕症，也規劃將調整居家檢疫的條件，讓集檢所和防疫旅館的資源做更有效利用。蘇貞昌表示，本波疫情雖為輕症與無症狀，但隨確診數與匡列隔離數的增加，也請指揮中心做好規劃，善用現代資訊工具，提供居家隔離民眾醫療諮詢。而疫苗接種是最重要的防線，指揮中心應持續提供民眾疫苗施打的便利性和接種誘因，提高第三劑的接種率。今日出席者包括行政院副院長沈榮津、秘書長李孟諺、主計長朱澤民、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、專家小組召集人張上淳、交通部次長祁文中、衛福部次長薛瑞元、疾管署署長周志浩、副署長莊人祥、副組長羅一鈞、醫福會執行長王必勝、交通部民航局長林國顯。