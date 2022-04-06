國民黨主席朱立倫。（資料照/粘耿豪攝）

【LIVE直播】羅智強深夜突襲宣布參選桃園市長 朱立倫最新回應

台北市議員羅智強今(6日)宣布參選桃園市長，強調參加國民黨桃園市長提名機制的決定和意願沒改變，引發政壇注目！國民黨今下午也對此進行最新說明，秘書長黃健庭表示，我們都尊重決定，站在保護立場跟黨整體的最好方案，一直是我們努力目標，我想他做這決定，必須講站在好友立場，我尊種，但從秘書長黨的角度，是有點遺憾，沒有考慮黨的決定。

秘書長黃健庭表示，縣市長提名國民黨從主席到秘書長到團隊只有一立場，就是在各縣市找出最有勝選件的候選人，完全沒有預設立場、個人考量，羅智強在桃園狀況從一開始我們勸退他不要參加北市初選，完全基於保護他的立場，黨部也做民調，智強自己也做，初選結果非常清楚，沒辦法勝過立委蔣萬安，黨對智強有其他希望跟戰場，初期也表達對高雄有意願，也都支持他，用家庭因素沒辦法選高雄 後來又到桃園。

黃健庭表示，行走一陣子之後打電話給羅智強，詢問現在狀況怎麼樣，他說過兩天要正式宣布，我說兩天時間是否應該再稍微緩一點，因為聽到地方聲音的反應可能並不是那麼好，手上做的民調數字也並不那麼理想，所以我們來談一下，這時候心裡面希望做到保護他，都已經看到很困難為何要讓優秀同志在桃園走到頭破血流，非得這樣衝撞，「所以我說智強最後提名是你的話，我們得利用一點時間幫你化解地方阻力，最後不是你的話，要不要考慮不見得此時非桃園不可，結果隔天跟媒體說決定選桃園」。