刑事局偵查第六大隊破獲賭博機房，逮獲16名犯嫌送辦。(警方提供／林欣儀台中傳真)

因應防疫需求，博弈集團也採線上直播。刑事局偵查第六大隊破獲賭博機房，查獲14名穿著清涼的女荷官，其中6人正在直播開放賭客下注；警方調查，該集團在台中市租用一棟大樓的多個樓層，採公司化經營、三班制管理，每天賭資超過千萬，訊後依賭博罪將林姓嫌犯等16人送辦，也持續追查負責人。

刑事局偵查第六大隊掌握該賭博機房相關情資，上月22日會同台中市第三、第六及彰化縣警局等單位攻堅，員警衝入該賭博機房時，現場赫見有13名穿著清涼的女荷官，還有正在線上直播的女荷官見到警方荷槍實彈上門，嚇得高舉雙手投降。

警方指出，該賭博機房為躲避查緝，刻意租用同一棟大樓的多個樓層，刻意將機房、辦公室等分樓設置，且每個樓層都裝設電子鎖；值得一提的是，該博弈集團管理公司化，不但制定有公司制度規章，還明訂員工考核辦法、薪資規範及全勤獎金、勞健保補貼、餐費等，並以三班制、24小時經營，開放賭客下注。

而為了吸引賭客上門，該賭博機房還罕見地引用制式女荷官，警方表示，因應近年來疫情嚴重，再加上為了躲避追查，該機房採用荷官線上直播方式，開放台灣、大陸及菲律賓等地賭客下注對賭，賭客只要兌換點數並儲值到網頁，就可以透過網頁下注，之後再以點數兌換現金。

警方調查，該機房經營半年來，每天流通的賭資都超過上千萬，甚至曾有單日、單筆賭資就高達500萬；女荷官則是分三班制上班，每天上班8小時、月薪約4萬5000元至5萬多元。