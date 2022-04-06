中橫公路台8線117.4公里關原路段今天再度出現大面積崩落，已搶通，工程人員持續在現場警戒。（公總提供／王志偉花蓮傳真）

中橫公路台8線117.4公里關原路段上邊坡災害，已連續多天有崩坍土石滑落情形，今天上午再度發生坍方及間歇落石等狀況，道路阻斷無法通行，公路總局派員與動用重機械搶修，已於中午先行搶通，不過，邊坡土石依舊鬆動，公路人員不敢貿然全天開放，除派員到場戒護外，下午5時起將實施夜間預警性封路。

中橫公路台8線關原路段，上月27日受地震及山區降雨影響，發生坍方阻斷道路，土石坍落達1千立方公尺以上，公總以東、西2個工作面，同時展開搶修後恢復通行，但因裸坡有向上抽坍潛勢，白天派員戒護、夜間實施預警性封路。

碰上清明連假，公總提高警覺，未料本月3日山區急降雨，邊坡含水量高，再度出現坍方落石，第四區養護工程處太魯閣工務段緊急投入搶災後恢復通行，但近日邊坡仍有崩坍土石滑落情形，今天清晨再次發生坍方及間歇落石阻斷道路。

經現場人員、機械搶修後，已於中午搶通。但因邊坡含水量高且仍有繼續向上抽坍潛勢，第四區工程處發布訊息，今日下午5時起實施夜間預警性封路，封閉關原至洛韶路段，預計7日上午7點視狀況開放通行。

連續10天，關原至洛韶路段坍方邊坡不穩，搶通後除有間歇落石發生及坍方外，上月28日也有1輛自小客車，行經災害搶修路段時，遭落石擊中車頂及擋風玻璃。為此公總表示，突發性落石不易掌控，現場已採災點2側、遠近端監看邊坡機動管制通行，將持續進行人工刷坡，清除上邊坡鬆動土石後，接續施作邊坡保護工程，這段期間建議用路民眾非必要暫時避免行走此路段。