新竹市首座社會住宅「中雅安居」，由國家住宅及都市更新中心與新竹市政府共同合作，總工程預算超過32億，預計興建地下3層、地上21層、總戶數640戶，目前為非六都中已決標案件戶數最多社宅，預定年底動工，2026年完工。

市府指出，「中雅安居」住宅社區，占地3000坪，位於經國路與延平路交叉口，面臨千坪凌雲公園，離台1線、公道三及東西向快速道路，僅10分鐘車程。

另更巷鄰近學區，周遭有包含民富國小、西門國小、清大附小、竹光國中、磐石高中等，周邊還有市立棒球場、竹光國民運動中心、虎林棒球場等，具備良好生活機能及通勤便利性。

市府都發處表示，「中雅安居」社區大樓，採雙塔設計，每棟地下3層、地上21層、總戶數超過600戶，社區臨路退縮百坪開放空間且種植大樹，提供居民樹蔭步行空間，因應高齡化社會，同步規畫設置非營利幼兒園、日照中心等，創造全齡友善的居住環境。

此外，「中雅安居」採公辦公營，只租不售，主打優質物業設施管理，規畫房型包含，套房、2房、3房，格局方正，採光、通風佳，房間戶戶有窗，符合消防、公共安全及耐震標準，1戶1機車位，租金將參考區域行情訂定。

都發處指出，為提升施工品質及效率，「中雅安居」首採預鑄工法，以半預鑄樓板及預鑄樓梯施作，取代現場施工，可減少施工噪音及粉塵，提升工地環境品質，除能簡化工地現場作業，期望改善因人口老化、勞工年齡斷層，導致營建業缺工的情形，並帶動產業升級。