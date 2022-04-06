正新橡膠（2105）6日公告旗下子公司正新橡膠（中國）公司（俗稱昆山廠），配合當地政府新冠肺炎防疫工作，自4月6日起至4月8日暫時停工。正新表示，公司將根據當地政府的規定，調整復工時程，估計暫停營運，對當年度集團營收，未有重大的影響。
正新橡膠（中國）公司，是公司直接持股100％的子公司，這次配合當地政府新冠肺炎防疫工作，自4月6日起至4月8日暫時停工。
正新說，配合防疫規定，駐廠同仁持續自主健康管理，及採取相關因應措施。至於部分人力維持待命，並與客戶及供應商保持聯繫，以進行復工準備。
正新橡膠（2105）6日公告旗下子公司正新橡膠（中國）公司（俗稱昆山廠），配合當地政府新冠肺炎防疫工作，自4月6日起至4月8日暫時停工。正新表示，公司將根據當地政府的規定，調整復工時程，估計暫停營運，對當年度集團營收，未有重大的影響。
正新橡膠（中國）公司，是公司直接持股100％的子公司，這次配合當地政府新冠肺炎防疫工作，自4月6日起至4月8日暫時停工。
正新說，配合防疫規定，駐廠同仁持續自主健康管理，及採取相關因應措施。至於部分人力維持待命，並與客戶及供應商保持聯繫，以進行復工準備。
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