立法院交通委員會明（7）日將就「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」與交通部進行詢答，台灣鐵路產業工會今舉行記者會，再次批評交通部與台鐵提出的草案，不斷強調資產與財務的分配，但對於保障員工卻像空白支票，要求政府答應3個參與及3項承諾，工會已送出調解申請，並將響應台鐵企業公會的五一依法休假行動。

交通部長王國材回應，有關台鐵公司化條例草案及相關的子法，目前已在討論中。另立法院交通委員會明天已排定詢答，他將會仔細說明，並強調安全改革的落實一直是公司化最重要目標。

至於台鐵員工將於5月1日發動休假不上班，王國材表示會持續溝通，希望可以理性討論。

台鐵產工指出，在普悠瑪及太魯閣事故後，工會看到的是虛應故事的改革，產工提出6項安全訴求，包括「教育訓練標準化」、「設備改善要即時」、「提升待遇要落實」、「安全管理要優化」、「監理機制防黑箱」、「產工基層要參與」，台鐵不僅沒有一項達成，去年更花了所有的心力在處理公司化說明會，而不是在安全溝通上。

工會認為，交通部倉促上架的公司設置條例，不僅無法保障安全，更可能將員工及旅客的安全與企業營利放在天平的兩端。細看設置條例，內容不斷強調資產、財務的分配，但即便裡面提到許多虧損該如何負擔或是員工的保障，聽在第一線基層的耳中，都彷彿空白支票。有關安全的條文將修訂草案部分文字為「台鐵公司對於行車安全具關聯的核心業務，應確實依相關法令規定執行」，不僅規範事項空洞，更迴避了基層一直詬病的相關法令與現實作業不符問題。

清明連假前夕，東南水泥公司因承包商拆除水泥塔未按照計畫，坍塌的工安事故，造成高鐵無預警斷電，影響數萬名旅客的返鄉受延誤。工地監督失靈，承包商缺乏基本危機意識，公眾的安全層層外包，這些在太魯閣事故滿1年的今天看起來，顯得格外觸目驚心。

工會指出，絕不是公司組織就不會發生工安事故，交通部一直將台鐵公司化與安全劃上等號，利用不轉型就無安全來混淆輿論視聽，監督失能和外包文化的問題卻被擱置。

產工表示，已送出調整事項進行調解，台鐵要安全，改革必須要有「安全改革」、「資產分配及財務評估會議」、「事業單位營運管理會議」3個參與，以及「薪資應比照交通事業郵政轉調人員資位待遇表」、「現職營運人員與未來新進人員待遇不應打折扣」、「變更現有班制需與產工協商」3項承諾。