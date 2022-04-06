高雄黃子洋去年12月酒駕高速撞上林姓男子一家四口，導致林妻當場死亡，父女3人身受重傷，高雄地院6日召開延押庭，黃子洋透過辯護律師表達，由於目前尚未獲得被害家屬原諒，因此，希望法官裁定延押，直到取得家屬諒解後再想後續事情，最終高雄地院也裁定延押。

去年12月26日晚間，林男一家4口手牽手跨越愛河旁的路口，卻被黃子洋駕駛的BMW轎車高速撞上，造成林男骨盆骨折，范姓妻子當場重傷不治，14歲和15歲2名女兒分別受有四肢擦挫傷、雙小腿骨折全口牙脫落等傷勢，高雄地院2月15日首次開庭時，黃子洋當庭向林男家屬磕頭道歉，並強調願意用房產彌補林男一家的損失，但林男家屬完全不接受。

高雄地院6日召開延押庭，黃子洋的辯護律師向法官表示，日前到監所律見黃子洋，由於目前與被害家屬調解未果，尚未取得原諒，且先前提出願意以房產彌補被害家屬損失，但黃子洋的家屬提出聲明異議，讓林家人更為氣憤，希望法官可以先裁定延押，待獲得被害家屬諒解，再來想後面的事情。

黃子洋辯護律師表示，黃子洋的二姐認為，雖然要賠償被害家屬的房子在黃子洋名下，但是其母親年輕時打拼買下來的，現在母親因病在醫院治療，所以提出聲明異議，雖然最後被駁回，但此舉也讓被害家屬更為氣憤。依黃子洋的立場也無法苛責黃家人提出聲明異議，目前只能盡速將相關資料補齊，盡速將房屋移轉給林家人。

黃子洋開庭時表示，既然已經犯錯，就會承擔一切後果，他名下的房屋市值約1800萬元，他願意出讓房產彌補被害人的損失。經高雄地院調查，該棟房產還有190多萬的貸款，目前也帶有租約，但林家人仍認為有疑義，雙方遲遲無法完成調解，由於黃子洋無法提出其他補方案，加上自己也無交保意願，高雄地院裁定延押。