羽球一哥返台 採檢陽性送醫 13:432022/04/06 中時 范揚光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣羽球國手周天成（右）6日清晨搭機抵台，落地篩檢確認陽性反應，並隨即在檢疫人員陪同下，從空側機坪搭乘救護車送醫。（讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 羽球一哥陽性確診！台灣羽球國手周天成6日清晨搭機抵台，落地篩檢確認陽性反應，並隨即在檢疫人員陪同下，從空側機坪搭乘救護車送醫。 據了解，周天成日前在英國確診新冠肺炎，在當地隔離觀察後，經採檢呈陰性反應才搭乘中華航空公司CI-62班機返台，不料在桃機落地採檢結果為陽性，約上午9時左右被送往醫院或集中檢疫所。 由於周天成在英國確診後僅有類似感冒的輕微症狀，且英方已將新冠肺炎視為類流感疾病，因此周天成並未住院，只是待在當地飯店隔離觀察。 羽球一哥周天成返台 落地採檢陽性後送隔離 屏東公布確診足跡 連假搭東琉線交通船、客運、台鐵探親 #周天成 #陽性 #羽球一哥 #採檢 #送醫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗栗確診＋1居家隔離快篩陽性送醫收治 足跡遍布苗栗4鄉鎮 12:142022/04/06 生活 竹縣十興國小深夜爆2生確診 2050名師生急採檢 21:582022/04/05 生活 通緝犯駕贓車逃逸 自撞昏迷送醫 以詐欺、竊盜等罪偵辦 09:532022/04/06 社會 新北男掃墓疑熱痙攣抽筋 消防員接力搬下山送醫 17:532022/04/05 社會 新北醫院湧篩檢人潮 藍綠前發言人隔空互嗆 21:362022/04/05 政治 疫情燒進國防部 5確診百人採檢 04:102022/04/05 生活新聞 台東今＋1 居隔陰轉陽 關山國小明預防性停課 11:292022/04/05 生活 台中＋5 高中生染疫學校不停課 04:102022/04/06 地方新聞 花蓮暴增10例 3人返鄉掃墓確診 海量足跡又見慈濟大學 16:112022/04/05 生活 基隆愛心快篩實施首日 傳民眾通報陽性衛生局急送篩檢站 00:122022/04/06 生活 新北確診數增加 民眾採檢擔心鼻孔出血 16:492022/04/05 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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