羽球一哥陽性確診！台灣羽球國手周天成6日清晨搭機抵台，落地篩檢確認陽性反應，並隨即在檢疫人員陪同下，從空側機坪搭乘救護車送醫。

據了解，周天成日前在英國確診新冠肺炎，在當地隔離觀察後，經採檢呈陰性反應才搭乘中華航空公司CI-62班機返台，不料在桃機落地採檢結果為陽性，約上午9時左右被送往醫院或集中檢疫所。

由於周天成在英國確診後僅有類似感冒的輕微症狀，且英方已將新冠肺炎視為類流感疾病，因此周天成並未住院，只是待在當地飯店隔離觀察。