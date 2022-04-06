邁入50周年的「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」，特別增設明星團體對抗賽，由賽事宣傳大使「麟洋配」王齊麟／李洋分頭搭擋本土劇演員，包括銀色夫妻李易和蔡君茹（六月）都下場，周宜霈（大牙）也和李洋聯手，跨界合作十分吸睛。

首度以選手身份參加清晨盃的周宜霈透露，自己和先生就是在羽球場結緣，國小就開始打球的先生在交往時期就曾參加清晨盃，讓她對這場國內最大業餘羽球賽事留下印象。

今天換自己下場，周宜霈笑說壓力有點大，「要和金牌搭擋，又有轉播，會緊張，我昨天還失眠！」

周宜霈的先生現在就是許多藝人的教練，一起練球的群組成員超過40人，每周固定打球兩次，兩年前開始加入打球行列的李易就愈打愈有興趣，找到時間還會自己請教練「特訓」。

李易提到，當初是家裡小孩先開始「玩」球，太太蔡君茹跟著打，自己最後也拿起球拍，結果兩位大人遠比小朋友認真。

「羽球蠻好玩，而且是我和太太喝酒外共同的另個興趣。」李易笑說，以前自己喜歡看網球比賽，接觸羽球後開始關心羽球賽，現在對國內好手也如數家珍，今天能和國手同隊是特別經驗，「自己也會想變強，被電就會進步，羽球真的很棒！」

清晨盃首度舉行的明星團體賽，由王齊麟和李洋各自領銜，進行3點2勝的雙打團體賽，「李洋隊」成員有謝承均、黃玉榮跟周宜霈，還有「麟洋」教練陳宏麟及新生代好手陳子睿；「齊麟隊」包括亮哲、李易和蔡君茹，加上雙打好手楊博涵和呂佳彬。

從7歲就開始參加清晨盃的楊博涵，各種組別幾乎都參加過，明星團體賽下場前還和爸爸聯手參加明星家庭組。

這次「解鎖」明星團體賽，先前透過聚會就認識謝承均的楊博涵認為，藝人朋友認真練球下，球技進步看得見，近年隨著戴資穎、周天成和「麟洋配」國際賽成績亮眼，國內對於羽球運動的關注度也持續提升，樂見羽球能見度愈來愈高。

中華全民羽球發展協會理事長吳宜倫提到，過去曾有藝人自己報名清晨盃，設置獨立組別倒是第一遭，「透過藝人朋友的宣傳，可以讓他們的粉絲認識羽球和羽球選手，多支持選手，參加清晨盃球友也可以認識這些藝人，跨界交流。」