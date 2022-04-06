傳出英特爾執行長季辛格(Pat Gelsinger)將再次訪台，這也是繼其在去年12月後，相隔約4個月再度造訪台灣，對此，經濟部長王美花今表示，對於廠商個別申請的專案，沒有評論。

有外媒指出，英特爾執行長季辛格(Pat Gelsinger)正造訪台灣、日本、印度等亞洲客戶及供應商，其中，也包括供應商台積電(2330)在內，經濟部長王美花今赴立法院經濟委員會受訪時被問到該問題，她表示，對於廠商個別申請的專案，沒有評論；此外，因為季辛格在去年12月來台是採取經濟泡泡模式，本次是否也是循先前模式，王美花說：「不適合評論相關細節。」

另外，日前台北市長柯文哲大酸「班班有冷氣」政策恐淪為「班班都跳電」，對此，王美花也回應，「對柯市長的意見不評論」，但她也補充說，該政策經過相當周延的規畫，教育部不只有補助冷氣，其中也包含電路改善費用，其中，台北市線路改善經費逾5億元。