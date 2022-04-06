中國大陸暫停台灣鳳梨輸入已滿周年，我方也將目標轉往其他海外市場，去年鳳梨共外銷2.8萬公噸，其中日本就佔了1.8萬公噸，日本取代中國大陸成為鳳梨最大海外市場。但根據農委會統計，鳳梨外銷新加坡總量僅去年同期8％，與去年黑心鳳梨的重擊關聯密切。

根據農委會統計，去年我國鳳梨外銷數量達2.8萬公噸，扣除出口中國大陸數量後，較前年大幅增加533％，其中外銷日本將近1.8萬公噸，成長高達726％，為過去20年外銷日本的總和；今年1月1日截至4月5日，我鳳梨外銷總量1萬466.69公噸，其中出口日本1萬62.66公噸，占比高達96％。

然而單一品項農產品9成銷往單一國家有「雞蛋放在同個藍子裡」的即視感，有民眾指出，似乎只要農產品不是集中在中國大陸，受到的批評自然就會少。

農委會國際處長林家榮澄清，去年鳳梨外銷2.8萬公噸，日本才1.8萬公噸，占比6成左右，並沒有把鳳梨都外銷到日本，韓國、新加坡、馬來西亞、香港等目標市場都會繼續努力。

另根據農委會統計，2020年1月1日至4月5日，鳳梨外銷新加坡總量為248.93公噸；2021年同期為249.68公噸；但是今年同期僅20.53公噸，僅去年的8％。

林家榮指出，在去年黑心鳳梨事件後只有很少量鳳梨出貨到新加坡，隨著4月金鑽鳳梨產季上來，會在新加坡再次舉辦促銷活動。然而航運穩定將是重點，因為目前到東南亞的貨輪比較不穩，假如時間拖長了，就算冷鏈儲運再好，鳳梨的品質仍會出現問題，希望未來外銷新加坡7到10天內就可以到港，不會放棄新加坡的市場。