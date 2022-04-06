美國聯準會（Fed）又「放鷹」！多位官員暗示最快5月縮表，升息受惠的金融族群成台股「四月天」投資亮點，臺企銀（2834）、遠東銀（2845）、合庫金（5880）、第一金（2892）漲逾3％，推升上市金融類股指數6日衝破1,900點、最高達1,916.01點，收盤價有望改寫近32年來新高。

Fed高層官員近期一再釋出將加強升息與縮表力道之訊息，官員暗示Fed恐採取更為積極的方式收緊資金，最快5月便會啟動「快速」縮減央行規模近9兆美元之資產負債表，再度引動市場敏感神經，美股科技族群成為殺盤重心，連累台股電子股6日慘淪重災區，升息受惠的金融股則「樂呵呵」。

全球進入升息循環，資金簇擁銀行股與銀行金控，自Fed於台灣時間3月17日凌晨宣布升息一碼、我國當日下午也宣布跟進升息以來，上市金融類股指數期間已飆漲近9％，6日續攻破1,900點大關，盤中最高衝上1,916.01點，漲幅逾1.2％，榮登上市類股漲幅之冠，收盤價更有望再刷新1997年7月21日所締造的前高1,907.59點，改寫近32年新高。

台股金融類股6日漲勢凌厲，臺企銀、遠東銀、合庫金盤中大漲逾3％，華南金、玉山金、聯邦銀漲幅也逾2％。

此外，就籌碼面觀察，外資買盤也是積極搶進金融族群，近五日外資買超前十大，就有七檔為金融股，買超張數由高至低分別為開發金、中信金、永豐金、台新金、兆豐金、國泰金、第一金、玉山金，期間外資累計買超張數落在1.34～6.66萬張。