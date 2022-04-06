謝姓女子（左）向員警說，自己可能太早起床沒有睡飽，才會忘記自己機車停放位置，感謝警方耐心協助。（台中市警第三分局提供／張妍溱台中傳真）

「不知是雨還是淚！」台中22歲謝姓女子日前將機車停妥後去搭火車，當天返回卻忘自己機車停哪，尋了半小時在大雨中邊找邊哭，忐忑不安擔心機車失竊，於是報警，員警教她以手機導航紀錄推敲騎車路線，最後在火車站另一處路口尋獲，謝女見到愛車，喜極而泣，開心呼喊「終於找到了！」。

警方指出，謝姓女子當天晚間10點多在台鐵台中站下車，在雨中找機車達半小時，警方接獲報案前往，員警透過謝女提供的線索及手機導航紀錄推敲騎車路線，研判其應是走錯出口，陪她至火車站的另一側尋車，果不其然在距離1公里外的停車格幫她找到機車。

謝女向警方說，她在雨中哭找了快半小時，仍尋不著愛車，忐忑不安，很擔心失竊，只好硬著頭皮向警方求助。謝女自稱家住北屯區，對火車站周邊並不熟悉，照著手機導航騎車抵達火車站，只記得附近夾娃娃機店及停車場，然而就是找不到機車，說著說著急得眼眶泛淚。

員警向謝女說，Google Maps時間軸不僅能導航而已，也可以將個人定位紀錄通通留下來，「凡走過必留下足跡」無論是使用哪些交通工具、花費多少時間等資訊都會清清楚楚地保留，經員警確認謝女機車無他人使用跡象，向她借來當天導航紀錄查看，終尋獲謝女愛車。

警方提醒，有時記憶並不可靠，民眾停放車輛，可能因停放時間較長，或因停放車輛多、地景相近等因素，發生記憶模糊的窘境。警方建議，可透過手機拍照留存的方式，停車後拍下停車位置及周遭環境或附近門牌，幫助回想並加速找到自己愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。