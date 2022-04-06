打龜成功！飆出8.72秒擊敗杰爺 廖老大嗆：台灣人沒在怕

台灣賽車教父廖志賢「廖老大」，不滿大陸網紅「HG杰爺」杰尼龜嗆台灣沒快車，誓言打破對方0到400公尺直線加速紀錄（零四），輸者要向台灣紅十字會捐款新台幣100萬元，而廖老大團隊今（6日）零四跑出8.72秒，打破杰尼龜的成績。不少吃瓜網友湧入杰尼龜抖音貼文，狂刷一排8.72，還嗆聲「捐款了沒」。

廖老大團隊今帶著「打龜號」抵達台中風車大道，由職業車手郭國信擔任駕駛，進行零四3次實測，過程透過廖老大臉書全程直播，吸引近6萬人直播共襄盛舉，最終以第2次實測8.72秒為最佳紀錄，成功超越杰尼龜的8.93秒。

廖老大指出，台中風車大道位處高美濕地，容易產生側風，外加道路設有減速用的跳動路面，但仍於今日跑出零四8.72秒的佳績，讓他相當歡喜且高聲呼喊「台灣有快車」、「台灣汽車工業不輸人」。

廖老大D2團隊6日在台中港進行直線加速拍攝，吸引許多民眾到場觀看。（圖／中央社提供）

廖老大團隊6日上午在台中風車大道進行零四加速實測，廖老大（中）稍早出面證實已破對手紀錄，在現場高喊「台灣加油」。（翻攝中時新聞網直播）

「廖老大」自費改裝進口車「打龜號」，6日在台中港進行0到400公尺直線加速實測，確定打破中國網紅「杰爺」的8.93秒紀錄。圖為最後一趟回到終點，車手郭國信高舉雙手接受大家歡呼。（圖／中央社提供）

由於廖老大先前與杰尼龜約定，輸掉零四者，要向台灣紅十字會捐款新台幣100萬元，而廖老大團隊今日正式打破杰尼龜零四紀錄，意味著杰尼龜需要履行捐款承諾，不少網友火速湧入杰尼龜的抖音貼文，在留言區狂刷一排「8.72」，還有網友嗆聲表示，「紅十字會，謝謝您的捐款」、「捐款了沒」、「快出來捐100萬啊」、「你的紀錄被廖老大刷下了！哈哈」、「8.72，帶減速帶！海邊逆風！尾端將近上坡！這次是真的把你錘爛了，哈哈哈哈」。截至發稿前仍未見杰尼龜回應。