鏡電視甫拿到執照，卻爆發高層內鬥爭議不斷，國民黨多名立委今在立法院質詢時，要求監察院對於NCC的做法跟態度應調查是否有弊端，監察院秘書長朱富美強調，針對NCC審查鏡電視跟台灣數位光訊科技有限公司新聞台的申請案，疑涉洩密關說，以及年初取得新聞執政多項爭議，NCC是否有不當介入，目前已有2位監委調查中。

國民黨立委林思銘表示，鏡電視高層爭議不斷，鏡週刊與鏡電視違反共用人力，挨批是說謊騙執照，而NCC負責和為言論與新聞自由的機關，但卻對這些完全不調查，僅憑鏡電視的片面之詞，甚至還護航解釋成公司治理，監察院對於NCC的做法跟態度應調查是否有弊端，不應放任主管機關毫無作為，必須拿出更積極的態度。

朱富美表示，目前已有2位監委關注這案件，並發函NCC了解當中，監委認為這為這案子有需要了解，因此函詢NCC審查鏡電視跟台灣數位光訊科技有限公司新聞台的申請案，疑涉洩密關說，還有就年初才去得新聞台執照，爆發高層內鬥等，懷疑NCC是否有不當介入等事項，一起提出函詢。

國民黨立委洪孟楷指出，最主要的爭議點是在今年1月19日，NCC通過鏡電視申請案，而在會議中有7位NCC委員不投票，有2位NCC委員具名不同意，意指恐有逾半數不同意，但最後卻在主委主導下同意了，且在申請案通過橫，鏡電視不到兩個月內不斷換董事長，若監委去年對於NCC有高度懷疑，現在更應該動起來嚴查。

楊瓊瓔強調，一個獨立機關NCC到底有什麼作為，即使去年監委申請調查，但目前還是不清不楚，台灣最珍貴的言論自由權，若連言論自由都已經糟蹋到無限，這是民眾無法接受，民眾對監委更是尊敬、信任與肯定，而目前監委的調查進度為何？

朱富美強調，監委依照憲法獨立行使職權，按照監察法規定，調查內容不能宣洩也不能打聽，有關立案階段與範圍，也無從得知，強調監委都有體察社會脈動，相信委員會注意到相關報導。

此外，東南水泥1日發生工安意外，導致台鐵、高鐵停駛，國民黨立委陳以信呼籲，監委是否要調查高雄市政府勞檢、安檢有無疏失；朱富美強調，已有2位監委函詢，蒐整資料、發函了解中。