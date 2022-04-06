北市一名張姓女子3年前到屈臣氏購物，下樓梯時不慎摔倒骨折，於是怒告屈臣氏在樓梯處陳列過多商品阻礙通行，且樓梯沒有扶手，求償198萬餘元。台北地院認為，該店樓梯符合建築技術相關規定，且根據監視器畫面，張女下樓時尚能與其他顧客錯身而過，可見樓梯空間並未不足，判決張女敗訴。可上訴。

2019年5月18日中午，張女到屈臣氏南西二店購物，從二樓下樓時腳踩空摔下樓梯，造成腋骨閉鎖性骨折、挫傷瘀腫及韌帶發炎。她質疑店家在樓梯處堆放商品、告示牌縮減走道寬度，增加消費者上下樓梯的風險，也使消費者邊走邊看無法專心走樓梯，因此提告要求屈臣氏賠償醫藥費、工作損失及精神慰撫金共198萬餘元。

屈臣氏則主張，店內樓梯寬度、深度、高度都符合建築法規，就算扣除陳列商品寬度，梯面仍比法規規定多出10餘公分，足以讓消費者安全通行，且梯面也採用了高防滑係數的止滑磚。法官查出，店家樓梯規格符合規定，樓梯空間並非不足，且張女受傷當日在臉書自陳「下樓梯踏空」，因此認定她摔倒與屈臣氏樓梯擺放商品無因果關係，判決她敗訴。