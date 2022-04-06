為加速南部半導體S廊帶產業聚落成形，高市經發局公告2022年促進產業發展獎補助辦法，降低策略性產業如半導體等7大重點發展產業門檻，只要投資高雄，新增投資達1千萬元以上或新聘本國勞工10人以上即可申請，即日起受理申請至今年6月30日，總經費額度2億元，先到先審、額度用完為止。

高雄市經發局指出，促產獎補助項目含括融資利息、房地租金、房屋稅及新進用勞工薪資等，申請標準為策略性產業在高雄新增投資金額達新臺幣3千萬元以上或增加本國勞工就業人數30人以上；重點發展產業門檻較低，只要新增投資金額達新臺幣1千萬元以上或增加本國勞工就業人數10人以上即可申請，此外若新聘用碩士以上高階研發人力，每人每年薪資最多可再補貼18萬、最高100人。

高雄市經發局局長廖泰翔表示，市府以「緊緊緊」的行政效率配合中央多項戰略產業政策，加速南部半導體S廊帶產業聚落成形，其中促產獎補助更是吸引廠商投資高雄重要關鍵，去年就促成逾133億元投資落地、創造3千729個就業機會。申請期間自即日起至6月30日止，依收文日期順序審議，為配合仁武、橋頭、亞灣創新等園區開發，累計收件達5案就召開審議會議，盼縮短時程加速大廠投資落地，歡迎企業踴躍申請。

促產獎補助對象為文化創意、綠色能源、精緻農業、會議展覽、生物科技、醫療照護、觀光休閒、國際物流、海洋遊艇、智慧電子、資通訊、高加值型金屬製品製造以及其他市府推動輔導等策略性產業其中市府推動輔導的半導體及數位內容、綠能、生醫、醫材、資通訊、智慧電子等產業則為重點發展產業，盼藉獎補助鼓勵業者到高雄投資、研發與創新，提升產業。競爭力、創造就業機會及繁榮地方經濟。