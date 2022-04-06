以色列已讓長者接種第4劑新冠疫苗。

台灣再爆發新冠疫情，加打第4劑疫苗（或稱第2次加強劑）有用嗎？以色列最新年長者研究顯示，在避免感染Omicron變異株方面，輝瑞/BNT疫苗能提供短期保護，不過8周後已幾乎沒有保護力，但在避免重症方面仍有效果。

《紐約時報》（New York Times）報導，一份5日刊登在《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）的以色列大型研究顯示，第4劑BNT疫苗幫助長者避免感染Omicron的保護力，在施打4周後就會開始衰退，8周後保護力消失殆盡。不過在對抗重症方面，保護力在施打6周後仍未消退，礙於這份研究的觀察時間不足，目前無法確定第4劑BNT疫苗對抗重症的長期保護效果是否較施打3劑疫苗來得有效。

這份研究追蹤今年1月10日至3月2日之間超過120萬名符合施打第4劑BNT疫苗資格的60歲以上長者，比對當中僅施打3劑疫苗及已接種第4劑疫苗長者的染疫情形，這段期間以色列當地流行的主要新冠病毒株為「B.1.1.529」Omicron變異株。

研究結果顯示，第4劑疫苗避免感染的保護力在4周後達到高峰，3劑疫苗組的確診人數是4劑疫苗組的2倍之多，不過在8周後，第4劑疫苗避免染疫的保護力幾乎消失殆盡。

避免重症方面，接種第4劑疫苗4周後，3劑疫苗組的重症人數是4劑疫苗組的3.5倍；預防重症的保護力在6周後也未下降，甚至略為上升，3劑疫苗組的重症人數是4劑組的4.3倍。

研究成果顯示，第4劑疫苗可能能在避免年長者感染Omicron方面提供快速保護力，同時，避免染疫的保護力也較避免重症方面下降得更快，研究人員寫道：「針對確診者，第4劑似乎只能提供短期保護，以及適度的絕對益處。」

這份研究並未提供死亡人數。

以色列於1月2日批准60歲以上長者及高風險族群接種第4劑BNT疫苗，與第3劑疫苗須至少間隔4個月。