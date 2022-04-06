高雄經發局6日表示，凡是策略性產業，投資高雄金額達3,000萬元以上，即可申請融資利息、房地租金、房屋稅及新進用勞工薪資等補助，其中，半導體等7大重點發展產業門檻降低，只要新增投資達1,000萬元以上、或新聘本國勞工10人以上，即日起受理申請至今年6月30日，總經費額度2億元，先到先審、額度用完為止。

高雄經發局長廖泰翔6日表示，「產業轉型、增加就業」，是市長陳其邁上任後推動的兩大優先政策，高市府以「緊緊緊」的行政效率，配合中央多項戰略產業政策，在疫情之下，仍高效率推動園區開發及招商引資，加速南部半導體S廊帶產業聚落成形。

廖泰翔指出，陳其邁市長上任迄今，累計投資已達5,000億元，其中，促產獎補助更是吸引廠商投資高雄重要關鍵，去年就促成逾133億元投資落地、創造3,729個就業機會。

高雄經發局指出，111年促進產業發展獎勵補助辦法已經公告實施，促產獎補助對象為文化創意、綠色能源、精緻農業、會議展覽、生物科技、醫療照護、觀光休閒、國際物流、海洋遊艇、智慧電子、資通訊、高加值型金屬製品製造以及其他高市府推動輔導等策略性產業。

其中，高市府推動輔導的半導體及數位內容、綠能、生醫、醫材、資通訊、智慧電子等產業，則為重點發展產業，盼藉獎補助鼓勵業者到高雄投資、研發與創新，提升產業競爭力、創造就業機會及繁榮地方經濟。

經發局表示，促產獎補助項目含括融資利息、房地租金、房屋稅及新進用勞工薪資等，申請標準為策略性產業在高雄新增投資金額達3,000萬元以上、或增加本國勞工就業人數30人以上；重點發展產業門檻較低，只要新增投資金額達1,000萬元以上、或增加本國勞工就業人數10人以上，即可申請，此外，若新聘用碩士以上高階研發人力，每人每年薪資最多可再補貼18萬元、最高100人。

經發局指出，促產獎補助有效減輕廠商初期投資成本，自102年實施以來累計核准129案、促成579億元投資、創造逾1.6萬個就業機會，今年額度較去年倍增至2億元，申請期間自即日起至6月30日止，依收文日期順序審議，為配合仁武、橋頭、亞灣創新等園區開發，累計收件達5案，就召開審議會議，盼縮短時程加速大廠投資落地。