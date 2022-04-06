證交所統計，外資上周賣超集中市場72.02億元，其中，賣超群創（3481）4.25萬張最多，賣超前三名均為電子股；另買超開發金（2883）6.66萬張最多，買超台股前三名均為金控股，第二名及第三名分別為中信金（2891）及永豐金（2890）。

證交所統計，上周外資在集中市場賣超72.02億元，另統計自2022年年初至4月1日止，外資累計賣超4,697.88億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22.7兆元，占全體上市股票市值的41.54％，周市值減少1,927.37億元。

就個股方面，上周外資自集中市場買超最多的前三檔上市股為：開發金買超66,579張、中信金買超65,535張、永豐金買超59,633張；另賣超最多的前三檔上市股為：群創賣超42,461張、聯電賣超39,043張、廣達賣超24,705張。