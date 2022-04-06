輕豪宅入主松山區 吉美艾麗掀搶購潮

吉美建設從1995年創立至今，推出過許多知名作品，如信義之星、寶徠花園廣場等指標型豪宅案。二十多年來，吉美建設憑藉「誠信立業、永續經營、創新品牌」三大堅持，累積堅實口碑，不少人是衝著品牌而購屋，吉美也以完善的售後服務來回報消費者對他們的信任，即使產品過了保固期，只要客戶反映問題，仍然會派員查看維修，展現認真負責的態度。

近期吉美建設於松山區推出新作「吉美艾麗」，有別於以往豪宅型建案，「吉美艾麗」走的是小坪數輕豪宅風格，吸引大批喜愛吉美品牌的民眾前來賞屋。

(圖/業者提供)

【松山門戶接軌信義區繁華商圈 吉美艾麗雙擁交通與生活機能優勢】

負責「吉美艾麗」銷售的專案經理表示，從八德路四段、基隆路到松山火車站一帶為松山門戶，當地已將近10年沒有新建案，因此吉美建設推案的消息立刻引起關注。「吉美艾麗」位在八德路四段，介於松山區與信義計畫區之間，旁邊就是八德立體停車場，區域內雙鐵共構，僅需10分鐘即可從基地位置步行至松山火車站或捷運松山站，未來捷運東環線完工，通往信義計畫區與內湖都很方便。

(圖/業者提供)

生活機能部分，除了寶雅等連鎖賣場外，周邊有CityLink、蔦屋書店與全台知名觀光地標饒河街夜市，如果想逛街購物，走路約12分鐘即可到達繁華的信義區商圈。現今民眾越來越重視生活品質，對於周邊環境也十分要求，「吉美艾麗」鄰近河濱公園，長達千米的水岸綠色廊道讓民眾更能享受當地休閒時光。

(圖/業者提供)

【集結台日一流建築師 吉美艾麗展現堅強品牌實力】

「吉美艾麗」屬於危老重建案，有別於吉美以往推出的大型豪宅案，這次走的是小坪數輕豪宅風格，由日本知名設計師前田利也操刀建築外觀；城市名宅推手陳浩怡建築師進行規劃設計；新構造工程的劉賢凱結構技師負責建築結構，保障建案安全性；公設空間則交給築內空間設計團隊汪用九設計師；最後景觀部分則是由聿善景觀設計的陳建銘設計師來規劃。「吉美艾麗」個案量體不大，卻願意聘請台日知名建築團隊前來規劃，可見吉美對於該案的用心程度。

(圖/業者提供)

「吉美艾麗」共有一房、二房、三房共三種房型，坪數介於14~26坪之間，在內配選擇部分，浴廁空間使用TOTO與GROHE衛浴設備、阿拉斯加衛浴暖風機，廚房使用美國杜邦人造石檯面、雅登廚飾、Hettich廚具設備、櫻花三機、svago IH爐、大型不鏽鋼水槽、3M淨水器以及不需要燒開水的Buder加熱器，並附贈svago洗脫烘衣機等配備。吉美建設在規劃標配時就考量「現代人工作忙碌，回家以後不需要再被瑣碎的家事綁住，應該讓住戶盡情享受居家時光」。而為了跟上電動車潮流，「吉美艾麗」在每一個坡道平面車位均預留充電線槽，讓住戶的愛車在家就能充電。

【置產自住兩相宜 吉美艾麗開案即掀熱銷潮】

在台泥工廠拆遷後，未來將興建商辦大樓，加上隔壁的京華城也屬於商辦大樓，預計松山車站附近會形成辦公商圈，該區人口紅利勢必將房價往上推升一個檔次。

台北市內除了萬華與文山，其他區域房價已破百萬，對於想在市區內買房的首購族來說負擔相當大，「吉美艾麗」的小坪數輕豪宅規劃，同時滿足地段、品牌、房型產品三大需求，無論置產還是自住都很合適，該案從大年初三開始便湧現看屋人潮，想要入住松山區精華地段的朋友可前往參觀賞屋。

吉美艾麗建案基本資料。(資料來源/業者提供)

吉美艾麗〡14-26坪精品寓邸

接待會館〡台北市八德路4段659號(捷運松山站2號出口旁)

預約專線〡02-2766-8899