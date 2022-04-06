日本演藝圈連日爆出多起性侵醜聞，除了知名導演榊英雄被挖出「酒後硬上」多名女演員外，資深男星木下鳳華（木下ほうか）也被爆出對女後輩伸出魔爪而遭到經紀公司開除，並無限期退出演藝圈。只是沒想到風波尚未平息，又傳出有「鬼才導演」之稱的園子溫，也遭到周刊爆料涉嫌性侵多位合作女星，再度震驚娛樂界。

園子溫過去憑著執導《愛之剝脫》、《戀之罪》等電影而在業界闖出名聲，還在2021年與好萊塢巨星尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）合作《鬼域囚徒》，而成功進軍國際市場，前途一片看好。但沒想到日本八卦雜誌《週刊女性》日前卻爆料園子溫濫用導演職權，要求女演員「遵守業內潛規則」，更曾大言不慚向外人炫耀「有女人來找我，是希望我給她們工作」、「我對大部分女主角都有出手」，甚至公開表示某位知名女演員會成功都要歸功於他，但那名女演員後來換了男人，就把他給拋棄了，引起外界猜測。

而周刊也爆料，有多名受害者表示園子溫的「潛規則」方式軟硬兼施，其中一名女子便表示，因拒絕與園子溫發生關係，園子溫竟將出演上一部電影的女主角叫來，當著她的面進行性交，讓她嚇到不知所措。

另一名女子則是曾被酒醉的園子溫硬拖到房間，並壓制在床上強吻揉胸試圖發生性關係，她最後雖成功脫逃，卻留下嚴重的心理創傷；還有一名女子透露，園子溫曾在她面前直接表示，只要跟他上床就能獲得角色，因此過去有很多女演員都跟他發生關係，「這就是他與其他導演不同的地方」，而女子最後也低頭與他發生性行為，最後也的確收到試鏡邀請，但在性交的過程中園子溫完全不戴套，絲毫不在乎女方是否因此懷孕。

對此，園子溫只透過經紀公司官網向相關人員致歉，並反駁爆料內容與事實不符，未來會透過代理人採取法律行動，但網友看到後仍忍不住撻伐他自私又變態的行為，還有不少人要求他退出演藝圈。