台中市食安處抽驗國產與進口草莓，其中4件日本草莓農藥殘留速下架。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

中央近期發布多起邊境進口草莓農藥檢驗不符合規定，台中市府食品藥物安全處立即啟動草莓稽查專案，至各大生鮮賣場、傳統市場、水果批發行等處抽驗及查核，抽驗國產及進口草莓20件，其中4件日本進口草莓農藥殘留不符規定，立即通知下架回收，並移請源頭業者所在地衛生局調查處辦；如違規屬實將以違反《食品安全衛生管理法》處6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局食安處長傅瓊慧指出，此次草莓稽查專案抽驗品項包含國產草莓10件與進口草莓10件，其中，進口草莓產地日本9件、韓國1件，共計20件，進行農藥殘留381項檢驗。

西屯區百貨商場販售的「日本草莓」檢出賽安勃0.92 ppm (標準：不得檢出)、氟尼胺0.05 ppm (標準：0.01ppm)，北區百貨商場內超市的「日本福岡草莓」檢出亞派占0.10 ppm (標準：不得檢出)、賜派滅0.04 ppm (標準：不得檢出)、賽果培0.07 ppm (標準：0.01ppm)。

另外，南區大賣場「日本草莓」檢出賽安勃0.18 ppm (標準：不得檢出)、氟尼胺0.16ppm (標準：0.01ppm)，潭子區水果批發倉儲販售「日本草莓」檢出氟尼胺0.14ppm(標準0.01ppm)，共4件日本進口草莓的農藥殘留檢驗結果皆與規定不符，立即通知業者下架產品且不得販售。

衛生局指出，4件日本草莓中，有3件產地分別為福岡、長崎與奈良縣，已移請源頭業者所在地新北市政府衛生局調查處辦。

另1件產地為日本佐賀縣的草莓，也移請源頭業者所在地台北市政府衛生局辦理，如違規屬實將以違反《食品安全衛生管理法》處6萬元以上2億元以下罰鍰。

食安處指出，此次進口草莓農藥違規類別為殺蟲劑，賽安勃、亞派占與賜派滅標準皆為不得檢出，另外氟尼胺與賽果培皆超出農藥容許標準，農藥為農民種植時為防害蟲侵襲而使用，易附著在作物，長期接觸或食用含有農藥殺蟲劑殘留的食品，對人體健康易構成威脅，攝取過量會中毒，長期累積會造成肝腎負擔 。

此次檢驗發現草莓使用多種農藥預防蟲害，大部分農藥都可用清水洗去，民眾買回家後先浸泡在水中3至5分鐘，接著用流動清水沖洗15至20分鐘後再食用。現階段中央對進口草莓採取逐批查驗，保障民眾食的安全，持續查驗草莓等高風險高違規農產品，確保民眾權益。