美國富比世雜誌最新「2022年全球億萬富豪榜」出爐。特斯拉創始人兼CEO穆斯克首度冠軍寶座，中國首富則以農夫山泉董事長鐘睒睒穩坐第一。值得注意的是，中國持續推進互聯網平台公司的監管，導致榜單上減少了87名中國億萬富豪；俄烏戰爭的爆發則令俄羅斯較去年少了34位億萬富豪。

路透報導，富比世指出，因戰爭、瘟疫和低迷的市場拖累，2022年全球合共有2,668位億萬富豪，較2021年減少87人。這些富豪的身家合共為12.7兆美元，相比2021年減少了4,000億美元，但仍有逾千名富豪的身家超過了2021年。

美國仍在榜單中領先，735位美國富豪合計擁有4.7萬億美元財富，馬斯克首次登上首富寶座，坐擁2,903億美元。

中國在福布斯全球富豪榜中位列第二，共有607位富豪合計擁有2.3兆美元，農夫山泉董事長鐘睒睒以657億美元身家排名第17。寧德時代創辦人曾毓群排第29位，坐擁448億美元財富；騰訊主席馬化騰有372億美元身家，排第34位。香港富豪李嘉誠排第37位。