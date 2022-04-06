亞洲開發銀行（ADB）6日指出，在新冠疫情衝擊尚未完全消除之際，烏克蘭戰爭料將打亂亞洲經濟復甦，預期亞洲發展中國家2022年增長速度料將低於先前預估。ADB報告稱，亞洲發展中經濟體2022年總計料將增長5.2％，略低於2021年12月時預測的5.3％，遠低於2021年的增長6.9％。

路透報導，ADB在亞洲發展前景報告中指出，俄烏戰爭已嚴重影響亞洲發展中經濟體前景，這些經濟體目前仍飽受新冠疫情之苦。ADB指出，其他一些因素也可能令亞洲增長前景蒙上陰影，包括大宗商品價格持續上漲、美國大幅加息可能導致金融穩定風險加劇，以及出現更致命的新冠變體。

ADB表示，大陸經濟2022年料增長5％，低於2021年12月時的預測，並且遠低於2021年的增長8.1％。

除南亞外，其他亞洲區域今年增長都料將低於預期。ADB預計東亞和東南亞分別增長4.7％和4.9％，先前預測分別為5％和5.1％。

由於大宗商品價格漲幅超出預期，ADB將亞洲2022年通膨預期從之前的2.7％上調至3.7％，預估2023年降至3.1％。