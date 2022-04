宇宙人《The Moment!》演唱會倒數1個月。(相信音樂提供)

宇宙人的〈自己來〉結合放克和嘻哈元素,深受歌迷喜愛。(相信音樂提供)

宇宙人在〈自己來〉MV神還原經典Pose致敬皇后合唱團。(相信音樂提供)

宇宙人與饒舌團體「違法SmashRegz」合作新歌〈自己來〉,拍攝MV當天,宇宙人清晨4點就起床梳化,整整24小時不打烊,直到隔天同一時間才收工返家,其中貝斯手方Q與違法張伍的橋段NG多次,為了3秒鐘的畫面拍了30分鐘,共試了12次才過關,方Q慶幸說:「我本來還在擔心表情到最後會僵掉,看了成品還好是白擔心一場。」

吉他手阿奎說:「我們那天拍到專輯都發出來了!」原來當天正逢《理想狀態》數位發行的重要關頭,小玉透露當時拍到深夜時遇到專輯上架,3人精神都來了,趁拍攝空檔輪流在社群上與粉絲們「開箱」聆聽新專輯,他憶道:「我其實心情滿忐忑的,因為是專輯出去的第一刻,所以很好奇大家的反應如何,還好每首歌播出去迴響都不錯,讓我滿開心的。」

有趣的是,宇宙人在MV中特地排列出經典的菱形陣列,唱出「Is this the real life」(這是真實的生活嗎),除了描繪出疫情下的自我詰問,更私心致敬傳奇搖滾樂團「皇后合唱團」(Queen)。主唱小玉說:「我們的歌都有一種苦中作樂的感覺,疫情是苦的,我們順應著過,自己內心調適滿重要的!」他感慨地說:「在疫情期間每天都在家時,真的會問自己這一切是真的嗎?或許跟皇后合唱團當初想表達的意義不一樣,但我每次聽到他們的〈波西米亞狂想曲〉第一句歌詞『Is this the real life』就很有感觸,所以把這句詞放進〈自己來〉,而既然歌詞提到,那MV就也具象化,直接致敬他們!」

宇宙人將在5月7、14日於台北、高雄流行音樂中心舉辦《The Moment! 宇宙人理想狀態演唱會》,門票將於4月9日中午12點於拓元售票系統啟售,阿奎幽默催票喊道:「雖然歌曲叫〈自己來〉,不過希望大家看演唱會能帶朋友一起來!」