宇宙人《The Moment!》演唱會倒數1個月。（相信音樂提供）

宇宙人的〈自己來〉結合放克和嘻哈元素，深受歌迷喜愛。（相信音樂提供）

宇宙人在〈自己來〉MV神還原經典Pose致敬皇后合唱團。（相信音樂提供）

宇宙人與饒舌團體「違法SmashRegz」合作新歌〈自己來〉，拍攝MV當天，宇宙人清晨4點就起床梳化，整整24小時不打烊，直到隔天同一時間才收工返家，其中貝斯手方Q與違法張伍的橋段NG多次，為了3秒鐘的畫面拍了30分鐘，共試了12次才過關，方Q慶幸說：「我本來還在擔心表情到最後會僵掉，看了成品還好是白擔心一場。」

吉他手阿奎說：「我們那天拍到專輯都發出來了！」原來當天正逢《理想狀態》數位發行的重要關頭，小玉透露當時拍到深夜時遇到專輯上架，3人精神都來了，趁拍攝空檔輪流在社群上與粉絲們「開箱」聆聽新專輯，他憶道：「我其實心情滿忐忑的，因為是專輯出去的第一刻，所以很好奇大家的反應如何，還好每首歌播出去迴響都不錯，讓我滿開心的。」

有趣的是，宇宙人在MV中特地排列出經典的菱形陣列，唱出「Is this the real life」（這是真實的生活嗎），除了描繪出疫情下的自我詰問，更私心致敬傳奇搖滾樂團「皇后合唱團」（Queen）。主唱小玉說：「我們的歌都有一種苦中作樂的感覺，疫情是苦的，我們順應著過，自己內心調適滿重要的！」他感慨地說：「在疫情期間每天都在家時，真的會問自己這一切是真的嗎？或許跟皇后合唱團當初想表達的意義不一樣，但我每次聽到他們的〈波西米亞狂想曲〉第一句歌詞『Is this the real life』就很有感觸，所以把這句詞放進〈自己來〉，而既然歌詞提到，那MV就也具象化，直接致敬他們！」

宇宙人將在5月7、14日於台北、高雄流行音樂中心舉辦《The Moment! 宇宙人理想狀態演唱會》，門票將於4月9日中午12點於拓元售票系統啟售，阿奎幽默催票喊道：「雖然歌曲叫〈自己來〉，不過希望大家看演唱會能帶朋友一起來！」