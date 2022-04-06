嘉義市議員戴寧日前戴戴著手銬腳鐐跪在父親靈前悲泣。（讀者提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市議員戴寧日前戴著手銬腳鐐回家奔喪，母親悲泣緊緊抱著她。（讀者提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市議員戴寧涉嫌詐領助理費，目前羈押中，其父親前嘉義市議員戴建三病逝，8日將舉行告別式，戴寧日前戴手銬腳鐐奔喪後還押看守所，委任律師再聲請交保以求送父親最後一程，法官今天駁回，戴寧無望送父最後一程。

戴寧3月9日爆發涉嫌以人頭詐領助理費貪汙，3月13日嘉義地院更裁羈押禁見，她遭羈押，其父戴建三於3月20日凌晨病逝，戴寧沒能見到父親最後一面，委任律師聲請交保奔喪遭駁回，3月25日清晨戴寧由看守所人員戒護回家奔喪，戴著手銬腳鐐跪爬進靈堂，痛哭失聲。

戴建三的告別式將於8日舉行，戴寧委任律師陳澤嘉認為檢方於3月31日提訊戴寧，並已傳喚 戴母賴惠勉到案說明，已沒有串證之虞的羈押理由，戴寧送父親最後一程是基本人倫，因而4月1日提出聲請交保。

嘉義地院法官今天裁示駁回，因為法官認為戴寧羈押的原因仍然存在，檢察官也表示戴寧涉嫌犯罪事實還在調查釐清中，不宜交保，因而法官認為維持羈押裁定是適當且有必要。戴寧無法送父親最後一程了。