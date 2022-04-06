今（6日）起放寬居家隔離規定。（圖／指揮中心提供）

台灣疫情大爆發，短短6天本土破千例，由於Omicron的傳播速度實在太快，因此中央流行疫情指揮中心宣布居家隔離規定鬆綁，新制仍以1人1室為原則，但若可以遵守居家隔離相關規定，且每次用完浴廁以後，可以適當清消，則可於不含獨立衛浴設備的個人房間隔離。

根據最新隔離規範，居家隔離維持以「1人1室」(含單獨房間及衛浴)為原則，倘能遵守居家隔離相關規定，且每次使用浴廁後均能適當清消，則可於不含獨立衛浴設備之個人專用房間隔離。若同住者也需要隔離，即起也開放同戶隔離。

若入境者於檢疫期間轉為隔離身分，為降低風險，仍以於原檢疫地點隔離至期滿為原則。指揮中心也要求各地方政府加強衛教居家隔離者及同家戶之同住者落實相關防疫措施及清消方式，以確保國人健康。

另，指揮中心說明，原今年1月9日肺中指字第1103700964號函所訂，入境者於檢疫期間轉為居家隔離者應優先安置集中檢疫所之規定不再適用。