歐盟執委會在周二提出了對俄羅斯新一輪制裁的提案，據消息指出，包括停止對俄國進口約200億歐元(約220億美元)的煤炭，以及出口、運輸、個人和公司等禁令。

一，進口禁令。歐盟執委會稱，提議包括禁止每年從俄國約95億歐元的進口產品，包括煤炭、木材、水泥、烈酒、海鮮；部分消息人士還指出，包括魚子醬、伏特加、橡膠和化學產品。

歐盟表示，僅煤炭一項就價值40億歐元。但是相較之下，歐盟每年從俄國進口石油天然氣超過1000億歐元。

二，出口禁令。歐盟提議禁止對俄國出口100億歐元產品，包括先進半導體、量子電腦，和其它電氣和運輸設備。一消息人士指出，液化天然氣(LNG)的技術也將包括在內。

三，運輸。俄羅斯的船隻和卡車將禁止進入歐盟，削弱其貿易能力。但能源產品、食品、藥品為例外，意指這些產品的運輸將不受影響。

制裁的實施可能很複雜，官員們曾多次表示，要確定貨船的來源並不是那麼容易。

新的制裁措施將有效制止公路和海路的貨物運輸。歐盟先前已經禁止對俄國的航空運輸。

四，俄羅斯銀行，執委會也提議禁止與俄羅斯VTB銀行和其它3家銀行進行交易。

五，個人，據消息人士透露，歐盟的制裁名單將再添36人，包括寡頭和政客。

六，企業。執委會建議禁止俄企參加歐盟的公共採購，並排除對俄羅斯公共單位的一切財政支援。

以上所述僅為制裁措施的一部分，所有措施均需要歐盟27個成員國的批准同意。