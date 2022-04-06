許多人心目中「成家立業」的願望之一，就是買個自己的房子，而在這個萬物齊漲唯薪水不漲的時代，買房成了青年人口心中一個難以實現的美夢，美女主播劉芯彤平時相當關心社會經濟與房價變化，今她po文透露身為中和在地人朋友買房的經驗，不禁大嘆：「我就想問，30年來，大家的薪水有漲超過十倍嗎？？？」。

劉芯彤今天在臉書po文，透露一個相識多年的好友是中和在地人，最近在家附近看新房子，因為自小就住在中和，看著當地從鐵皮工廠變成工業區，又成了繁華地方，「當然，這裡的房價也跟著三級跳，不對，是倍數成長，而且是十倍以上的成長」。

劉芯彤好友看了一個位於捷運中和站附近的預售屋，總戶數差不多60幾，車位配比僅1：0.45，好友透露他看的是三房的案型，價格是2535萬，公設比高達33%，主建物約21.5坪、陽台佔2.5坪，算下來一坪要70萬，讓劉芯彤聽了「當場下巴都快掉下來」。

劉芯彤想了一下跟他說，21坪三房的格局，每個房間大概就放個雙人床後，很難再塞進完整的衣櫃跟梳妝台，而建商通常會給出「魔術大空間」的建議，但住起來合不合用得自己體會思量，劉芯彤也坦言，假設貸款75%，「就會讓我們這些領死薪水，萬年不調薪的上班族，背得彎腰駝背，還要加上管理費一坪100元，真的是太辛苦了」。

這位朋友透露，作為一個中和在地人，他很清楚這個區域過去的行情，30幾年前他小時候，中和新房一坪約6萬，如今新房一坪是70萬，而且搶房速度不夠快，建案還會完售，劉芯彤也補充，中和這裡一個車位是300萬，不禁感嘆：「沒想到我連車位都買不起」，也想問眾人，「30年來，大家的薪水有漲超過十倍嗎？？？」。