大S和汪小菲10年婚姻畫下句點，事隔數個月便宣布與具俊曄再婚，不過張蘭直播談到大S時，聲稱「自己只有一個兒媳，沒有新兒媳」，甚至對外表達「很想念大S」，字句透露出對她的疼愛，不過日前開直播時，疑似暗諷大S「沒有德行」，立刻引起網友議論，她也親上火線做出回應。

面對大S再婚，張蘭表面上強調「自己只有一個兒媳，沒有新兒媳」，透露著對大S的關愛，但私下卻按讚網友留言「小菲比那個韓國貨強多了」，被問到會不會要回孫子、孫女扶養權？她激動落淚：「人要懂得感恩，不能太過自私」，疑似洩漏內心真正想法，日前開直播更提及「雁過留聲，女人到什麼時候都應該靠自己，應該有德行，否則連孩子都瞧不起你，大眾更瞧不起你」，被推測是在暗諷大S，立刻掀起網友議論。

張蘭否認並非指桑罵槐。（微博）

對於被網友追問是否指桑罵槐，當眾暗諷大S沒有德行?張蘭親上火線回應，除了要求網友不要對號入座，更強調自己格局沒有這麼小，不過對照之前被問到具俊曄出關後，飛奔去跟大S「洞房」，她先是脫口：「誰笑到最後誰才是贏」，眼見狀況不對又緩頰補充：「日子每天過得有滋有味就行了」，讓不少網友冒汗表示：「有這樣的婆婆挺可怕的」。

許雅鈞證實小S見過具俊曄，接著表示感覺大S很幸福後，便不願再透露細節，由於自己還沒見到具俊曄，他打算之後邀大S和具俊曄來帝寶聚會，順便吃個飯，也算是替「新姐夫」接風，而小S也證實徐媽有和新女婿吃過飯了。