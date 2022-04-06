中華女足今年2月完成印度亞洲盃賽事，中華足協今天宣布，感謝日籍教頭越後和男自2018年來為台灣的奉獻，率隊打進暌違14年的亞洲盃會內賽，日前經理事會依合約精神決議結束合作關係，祝福越後未來一切順遂，新任教頭一職經足協選訓委員會討論，由足協技術總監顏士凱接掌兵符。

服務於醒吾科大的顏士凱從2003年開始擔任中華女足助理教練，可說是國內女足的老園丁，這是他第3次臨危授命帶領中華女足。首次為2013年在亞洲盃資格賽率隊出征巴勒斯坦，第2次是2018年的東京奧運亞洲區第1輪資格賽。且不只是與女足的淵源，作為技術總監，他從備戰到出征亞洲盃全程掌握，是最熟悉與了解這批球員的人選。

在亞洲盃未能如願搶下明年紐澳世界盃門票後，中華女足的新教頭並不好找，要於1年內面對杭州亞運及世界盃洲際附加賽兩大硬仗。一如日本在2018年俄羅斯世足賽前，由足協技術總監西野朗接掌男足兵符，對台灣女足而言，顏士凱是現階段衝擊最小的教頭人選，所屬的醒吾科大也全力支持他承擔重任。

顏士凱上月已經主持中華女足在亞洲盃後的首次短期集訓，表示現階段最重要的工作，就是讓球員在亞洲盃飲恨後重新凝聚起來。顏士凱也強調，足協仍會尋覓外籍教頭，若有合適的人選，他也會像過去交棒給日籍教頭柳樂雅幸一樣，全力輔佐支持，目前就是做好眼前的工作，以9月杭州亞運為首要目標。

越後和男則從2019年春的東京奧運第2輪資格賽起，先後率領中華女足挺進奧運資格賽第3輪、重返亞洲盃會內賽，他與足協的合約原本到去年底為止，雙方協議在印度拿下世界盃門票就自動續約1年，可惜最終未能達成。