今天（4月6日）上午10時，上海舉行新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會，上海市政府副秘書長、市疫情防控工作領導小組辦公室主任顧洪輝，市衛生健康委一級巡視員吳乾渝，市商務委副主任劉敏介紹本市疫情防控最新情況。顧洪輝就本市今天區域篩查和管控的有關安排，向大家作通報，他說，今天全上海市再開展一次核酸或抗原檢測。

顧洪輝表示，當前，上海疫情防控正處在關鍵時期。在大陸國家和兄弟省市的強力支持下，4月4日起開展了全市核酸篩查。從已統計出來的數據來看，全市新增感染者數量仍處於高位。4月5日零時至24時，新增報告陽性感染者1.7萬餘人，形勢仍然嚴峻複雜。

顧洪輝表示，根據4月4日核酸篩查情況，經專家綜合研判，上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組研究決定，今天（4月6日）在全上海市範圍內再開展一次核酸或抗原檢測，也就是把前一次篩查發現的陽性感染者轉運、收治起來，然後再做一次篩查。