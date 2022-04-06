據美國《富比世》雜誌5日公布最新統計，特斯拉老闆馬斯克（Elon Musk）取代亞馬遜創始人貝佐斯（Jeff Bezos）成為全球首富。大陸方面，農夫山泉董事長鐘睒睒蟬聯中國首富。中國富豪第2至5名分別為字節跳動創始人張一鳴、騰訊CEO馬化騰、美的集團創始人何享健及網易CEO丁磊。

農夫山泉董事長鐘睒睒全球排名17名，淨資產657億美元，第2年為中國首富。此前，在3月初發布的《2021胡潤全球富豪榜》中，鐘睒睒也是中國首富暨亞洲首富，且為首位進入全球富豪榜前十的中國企業家、

字節跳動創始人張一鳴以500億美元財富，名列全球第25、中國第2。年僅38歲的張一鳴，是富豪榜全球前50名中最年輕者。

網路巨擘騰訊的CEO馬化騰、家電品牌美的集團創始人何享健及網易CEO丁磊則位居中國富豪第3至5名。阿里巴巴創辦人馬雲位居67名，淨資產228億美元，跌至中國第9名

值得關注的是，此次中國疫苗企業智飛生物創始人蔣仁生及其家族以177億美元的淨資產位居全球91名。